خاص الفن- ما علاقة ناصيف زيتون بالسرطان؟خاص الفن- إخلاء سبيل أنجي خوري ودعوى جديدة ضدهاخاص - رويدا...

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان ​ناصيف زيتون​يوم امس فيديو بأداء خاص بصوته وعلق عليه بكلمات الاغنية :"قد ما تقوى عتمة الظلمة

آخرة الوجع ... كلمة!

وفيي الحلم بثور

تا يمحي العتم بالنور

ويتحقق بالأمل حلمي

لأنّو باب الأمل مفتوح ... مجبور إنت تروح".

ولم يكشف ناصيف عن تفاصيل المقصود بهذا المنشور.

وقد علم موقع الخليج 365 أن الاغنية تتحدث عن مرض السرطان، ويحكي عنه ناصيف بهذه الكلمات المؤثرة ويدل عليه من دون ان يسميه.

وكان قد طرح ناصيف زيتون أغنية "فارقوني"، ولا تزال الأغنية تحصد أصداء إيجابية كبيرة جداً وتحتل المراتب الأولى في مختلف الدول وعلى جميع المنصات والمواقع والإذاعات.

هذا الأمر ليس بجديد على الفنان ناصيف ناصيف، وناصيف أدى هذه الأغنية باللهجة العراقية للمرة الأولى، وتفوق بأدائه هذه اللهجة على الكثير من النجوم.