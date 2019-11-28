تراند اليوم : طرح فيلم Birds of Prey في 7 فبراير 2020

يتحمس الجمهور العالمي إلى رؤية شخصية هارلي كوين الغريبة، التي سبق أن جسدتها الممثلة مارغو روبي في أحداث فيلمها السابق Suicide Squad، التي ستعود لإحياء الشخصية نفسها في فيلمها المرتقب Birds of Prey، المقرر طرحه في 7 فبراير 2020.

وتدور أحداث الفيلم الجديد حول انفصال السيدة هارلي كوين عن «الجوكر»، وانضمامها إلى فريق من البطلات الخارقات في سبيل إنقاذ حياة فتاة شابة من رجل عصابات خطر.

شخصية هارلي كوين

نشرت الممثلة مارغو روبي في وقت سابق صورتها في الفيلم، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وكتبت معلقة «هل تفتقدني؟»، لتشعل بعدها حماسة المعلقين والمتابعين الذين يتشوقون لرؤية المرأة «الجوكر»، والذي ينتظره كثيرون بعد عودة شخصية هارلي كوين المحببة إلى دور العرض من جديد.

وظهرت الشخصية (هارلي كوين) بشعر قصير مختلف عن شخصيتها في فيلم Suicide Squad، بالإضافة إلى ملابسها التي اختارتها من قصاصات الأوراق الملونة وغيرها من الملابس الغريبة.

اسم الفيلم

أُعلن عن اسم الفيلم من خلال لقاء جمع مارغو روبي مع مقدم البرامج الشهير جيمي فالون، في مقابلة بشهر ديمسبر الماضي، لكنها تحدثت عن رأيها الخاص حول هذا الاسم، وقالت فى لقائها «الفيلم ليس من النوع الجاد، لذلك اعتقدت أن الاسم سوف يعكس هذا الانطباع، ولكن اختيارهم اسم Birds of Prey يجعله جادا جداً».

بعد عرض فيلم Suicide Squad عند طرحه بدور العرض في 2016، وتحقيقه إيرادت وصلت لأكثر من 746 مليون دولار عالمياً، ونجاح أغلب الممثلين فيه، فان أكثر الشخصيات التي ظلت عالقة لدى الجماهير هي شخصية هارلي كوين التي تجسدها مارغو روبي، ولذلك فإن الجميع ينتظر فيلم Birds of Prey على أحر من الجمر.

المقاطع الدعائية للفيلم

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أشار النقاد إلى أن لقطات المقاطع الدعائية للفيلم اشتملت على مشاهد أكثر سوداوية، ما يدل على تأثر صناع الفيلم بالاتجاه الذي انتجه تود فيلبيس في فيلم «الجوكر».

ويرى النقاد أن من المرجح أن تكون هناك ذكريات الماضي من الفيلم السابق للشخصية نفسها في فيلم Suicide Squad لسد الفجوة التي دامت أربع سنوات بين ظهور الفيلمين، مشيرين إلى أن هذا سيكون مجرد عرض غير ضروري فهذا الأمر لا يهم الجمهور.

وتوقع النقاد أن تكون شخصية «هارلي» أداة عرض ممتازة، وأن تكون أفضل نقطة في الفيلم لأنها التي ستسرق كل مشهد.

السيدة.. جوكر

قال النقاد ان نجاح الفيلم سيعتمد على المزيج من اللحظات الإنسانية والأنماط المجنونة الذي ظهر جلياً في العروض الترويجية للفيلم، والجمهور دائماً ما يرغب في رؤية هذه المشاهد، وفق ما ذكر موقع «إس أر» للأخبار الترفيهية.

ذكر محللون أن الفيلم المنتظر قد لا يكون مجرد سرد أو أنه مضحك بالصورة التي في مخيلتنا، بل يمكن أن ينتهي الأمر إلى كونه قضية على غرار «جوكر»، وأن «هارلي» شخصية الفيلم الأساسية ستكون أشبه بـ«السيدة الجوكر».

وصفت الممثلة مارغو روبي الفيلم بأنه رحلة فوضوية وممتلئة بالحركة، وهو بمنزلة لعبة صغيرة، مؤكدة أن الفيلم سيكون ممتعاً وعنيفاً ومجنوناً، وشديد الغرابة، ومرحا، ومُحزنا قليلاً- وفق ما ذكر موقع «إس بي أر» المتخصص في الأخبار الفنية.

Birds of Prey.. خروج على مراحل

تجدر الإشارة إلى أن الممثلة روبي عرضت فكرة الفيلم على شركة «وارنر بروذرز» في عام 2015، وتم الإعلان عن الفيلم في مايو 2016؛ وتم التعاقد مع هودسون لكتابة السيناريو في نوفمبر، بينما وقعت يان للإخراج في أبريل 2018، وتم تأكيد انضمام غالبية الطاقم بحلول ديسمبر 2018، واستمر التصوير الرئيسي من يناير إلى أبريل 2019، وتم في وسط مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وهو إنتاج في استوديوهات وارنر بروس، بربانك في بوربانك، كاليفورنيا، وتم التصوير الإضافي في سبتمبر 2019.