هيا الشعيبي تخطف الانظار بإطلالة جديدة

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 06:53 صباحاً - خطفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي الانظار بعد نشرها مجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها. وقد ظهرت هيا الشعيبي في الصور بلوك مختلف سواءا لتسريحة الشعر او الماكياج القوي. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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