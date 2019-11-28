شاهد.. الدكتورة خلود ترقص فرحا بفوز المنتخب الكويتي

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 06:53 صباحاً - عبرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن تشجيعها وفرحتها بفوز منتخب بلادها على نظيره السعودي ببطولة كأس الخليج. وظهرت الدكتورة خلود في فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تلبس الازرق وتتمايل على انغام الاغاني المشجعة للمنتخب الكويتي. وكان المنتخب الكويتي قد تغلب على نظيره السعودي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة كأس الخليج بنسختها رقم 24 والمقامة في قطر.

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