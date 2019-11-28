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اليوم.. فرصة الجمهور الأخيرة لمشاهدة أفلام مهرجان القاهرة داخل الأوبرا
الخميس 28 نوفمبر 2019
على مدار 10 أيام، استقبلت دار الأوبرا المصرية، الآلاف من جمهور السينما، لمشاهدة أفلام الدورة 41 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تزيد على 150 فيلمًا تمثل 63 دولة، من بينها 35 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، وكانت الانطلاقة بفيلم الافتتاح "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، الذي أعيد عرضه بالمجان في اليوم التالي 21 نوفمبر، وشهد إقبالا كبيرا جدا من الجمهور، حتى قبل أن يفتح شباك التذاكر أبوابه.
ومع بدء العد التنازلي، للدورة 41، يبقى للجمهور المحب للسينما، فرصة أخيرة لحضور الأجواء الكرنفالية وسط السينمائيين ومحبي السينما، ومشاهدة عدد من الأفلام المهمة في دار الأوبرا المصرية، اليوم الخميس 28 نوفمبر، قبل أن تتوقف العروض، والأجواء السينمائية الكرنفالية، استعدادًا لحفل الختام بعد غدٍ الجمعة 29 نوفمبر الجاري، على أن تكون الإعادة الأخيرة لأفلام الدورة 41 في دور العرض الخارجية بالزمالك وكريم يوم الجمعة.
ويعرض المهرجان اليوم في مسارح دار الأوبرا المختلفة حوالي 17 فيلما، أبرزها "فجر" و"ليتوانيا الجديدة"، و"أبناء الدنمارك"، و"الامبراطور الحافي"، و"ساحرة".
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