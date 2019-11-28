أخبار عن جزءٍ ثان من "جوكر"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تشير تقارير الصحافة الأميركية وبينها ما ورد في موقع Hollywood Reporter إلى أن الشركة المنتجة لفيلم Joker تتجه لإنتاج جزء جديد بعد النجاح الذي حققه حول العالم بإيرادات تخطت المليار و23 مليون دولار أميركي. علماً أن تود فيليبس يتفاوض مع شركة Warner Bros لاستعادة دوره كمخرج في جزء ثانٍ من القصة التي ينوي كتابة السيناريو الخاص بها مع سكوت سيلفر كاتب الجزء الأول من "جوكر"

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