شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحهما بأغانى "زلزال وعلامة استفهام".. أحمد شيبة يكرر تعاونه مع تامر حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن تامر حجاج مع المطرب أحمد شيبة في أغنية سينجل جديدة تحمل طابع "دراما"، من كلمات عصام حجاج وتوزيع أشرف البرنس، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، ومن المقرر أن يتم تسجيلها خلال الفترة المقبلة حسبما أكد تامر حجاج لـ"الخليج 365".

وهذه لم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها تامر حجاج مع أحمد شيبة، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني، منها أغنية "احنا الصعايدة" في مسلسل نسر الصعيد، "وأنت اللي في قلبي" بمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان، وأغنية "لحالى أحلي" لتتر مسلسل علامة استفهام لمحمد رجب.

يذكر آن طرح شيبة مؤخراً دويتو جديد مع المطرب الشعبي حمادة مجدى بعنوان "الله المستعان" على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات صلاح مندى، ووليد رياض ومحمد النجار، وألحان منعم، ومن توزيع أشرف البرنس.