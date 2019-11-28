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شكرا لقرائتكم خبر عن لوك جديد للإعلامية بسمة وهبة على انستجرام.. "علينا إخراج أنفسنا من الصندوق" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها بلوك غريب، ظهرت به عبر حسابها على انستجرام.
وعلقت الإعلامية بسمة وهبة، على اللوك الجديد، قائلة: "فى بعض الأحيان يتعين علينا إخراج أنفسنا من الصندوق لتشعر بتحسن".
وتنوعت التعليقات من جمهور الإعلامية بسمة وهبة، حيث قال أحدهم: "حلو أوى الصورة"، بينما أشار أخر: "جميلة الصورة جدا ربنا يوفقك"، بينما أضافت أخرى:"إنسانة طيبة وحبوبة".
يذكر أن الإعلامية أسماء حبشى رئيس اتحاد الإعلاميات العرب، أعلنت عن اختيار الإعلامية بسمة وهبة لتولى منصب الأمين العام للاتحاد.
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