شكرا لقرائتكم خبر عن لوك جديد للإعلامية بسمة وهبة على انستجرام.. "علينا إخراج أنفسنا من الصندوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها بلوك غريب، ظهرت به عبر حسابها على انستجرام.

وعلقت الإعلامية بسمة وهبة، على اللوك الجديد، قائلة: "فى بعض الأحيان يتعين علينا إخراج أنفسنا من الصندوق لتشعر بتحسن".





وتنوعت التعليقات من جمهور الإعلامية بسمة وهبة، حيث قال أحدهم: "حلو أوى الصورة"، بينما أشار أخر: "جميلة الصورة جدا ربنا يوفقك"، بينما أضافت أخرى:"إنسانة طيبة وحبوبة".

يذكر أن الإعلامية أسماء حبشى رئيس اتحاد الإعلاميات العرب، أعلنت عن اختيار الإعلامية بسمة وهبة لتولى منصب الأمين العام للاتحاد.