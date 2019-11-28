الارشيف / فن ومشاهير

نصير شمة يحيى حفلين بساقية الصاوى يومى 28 و29 ديسمبر المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نصير شمة يحيى حفلين بساقية الصاوى يومى 28 و29 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار نصير شمة حفلين موسيقيين على أنغام العود، يومى السبت والأحد الموافق 28 و29 ديسمبر المقبل، في ساقية الصاوي، ومن المقرر أن يعزف نصير باقة من أروع أعماله منها (بعيدا عن الحزن، القلعة، رحلة الأرواح، مولانا، غدا أجمل، مدن النرجس وإشراق).

من ناحية أخرى أحيا نصير شمة مؤخراً حفل ختام فعاليات الدورة الثانية لمهرجان قصر المنيل برئاسة الأمير عباس حلمي الذي رسمت مؤلفاته لوحة أمل وتفاؤل على وجه الجمهور.

حصل نصير شمة على العديد من الجوائز التقديرية والتكريمية، وقدم العديد من العروض الموسيقية فى العديد من دول العالم، ويعمل نصير شمة حالياً أستاذاً للعود بدار الأوبرا المصرية فى مشروع أسسه نصير مع الأوبرا، لخلق مواصفات للعازف المنفرد "بيت العود العربى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصير شمة يحيى حفلين بساقية الصاوى يومى 28 و29 ديسمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا