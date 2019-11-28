شكرا لقرائتكم خبر عن نصير شمة يحيى حفلين بساقية الصاوى يومى 28 و29 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار نصير شمة حفلين موسيقيين على أنغام العود، يومى السبت والأحد الموافق 28 و29 ديسمبر المقبل، في ساقية الصاوي، ومن المقرر أن يعزف نصير باقة من أروع أعماله منها (بعيدا عن الحزن، القلعة، رحلة الأرواح، مولانا، غدا أجمل، مدن النرجس وإشراق).

من ناحية أخرى أحيا نصير شمة مؤخراً حفل ختام فعاليات الدورة الثانية لمهرجان قصر المنيل برئاسة الأمير عباس حلمي الذي رسمت مؤلفاته لوحة أمل وتفاؤل على وجه الجمهور.

حصل نصير شمة على العديد من الجوائز التقديرية والتكريمية، وقدم العديد من العروض الموسيقية فى العديد من دول العالم، ويعمل نصير شمة حالياً أستاذاً للعود بدار الأوبرا المصرية فى مشروع أسسه نصير مع الأوبرا، لخلق مواصفات للعازف المنفرد "بيت العود العربى".