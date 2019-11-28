شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك موهبة.. اعرف شروط تامر حسنى لطلب موهوبين فى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان تامر حسنى عن حاجة لموهبين فى التمثيل، حيث سيعطى لهم فرصة بالظهور فى مشهد بفيلمه الجديد، وطالب الشباب المشاركة بأداء مشهد من أفلامه السابقة، حتى يتسنى له الاختيار.

وقال تامر حسنى: "مساء الهنا على أحلى ناس.. باختصار أنا هعمل Castin.. على صفحتى هشجع الشباب من خلال فرصة تمثيل فى مشهد مهم فى فيلمى الجديد محتاج شاب وفتاة".

وأضاف: "هنزل 3 مشاهد من أفلامى السابقة اللى عايز يشارك يختار مشهد منهم يمثله ويصوره بكاميرا عادية أو موبايل وأكيد أصحابه هيساعدوه وسواء ولد أو البنت هيمثل دورى فى المشاهد".

وتابع: "ويرفع الفيديو على انستجرام مع هاشتاج مش أنا، معاكم من النهارده لحد 10 أيام والمشاهد هتتعرض على مخرجة الفيلم الأستاذة سارة وفيق وهى اللى هتختار".