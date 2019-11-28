بكلمات مؤثرة.. سلاف فواخرجي تتذكر شقيقتها في ذكرى رحيلها

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محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لشقيقتها الراحلة نهى.
وكتبت سلاف: "ومرت السنة الثالثة على ذكرى رحيلك يا أختي، سريعة الأيام، كأنها امبارح صارت من شدة قسوتها، وبطيئة وطويلة وتقيلة لما منحسب شوقنا لحبايبنا وحاجتنا الهن، لحبهن ودعمهن، ولضحتكهن، نهى لروحك الرحمة والسلام والطمأنينة، اشتقتلك".
وتوفيت المحامية نهى يوسف، أخت النجمة السورية سلاف فواخرجي وابنة الأديبة ابتسام أديب، في شهر نوفمبر 2017، وهي الأخت غير الشقيقة لسلاف، وكانت تبلغ من العمر 48 عاماً وتقيم في اللاذقية.
يُذكر أن سلاف شاركت في المسلسل السوري
"هوا أصفر"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة يوسف الخال.
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