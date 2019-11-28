محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشر الحساب الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي بموقع "إنستجرام" الصور الرسمية من حفل افتتاح الدورة الـ41، الذي أقيم يوم الأربعاء قبل الماضي. وظهر بالصور نجوم حفل الافتتاح في صور جديدة، على السجادة الحمراء. ونرصد لكم في هذا الألبوم صور حفل الافتتاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعدسة "القاهرة السينمائي".. جلسة تصوير لنجوم الفن في حفل الافتتاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.