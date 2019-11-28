محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان مجدي كامل، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو يضم صور عائلية، احتفالا بعيد ميلاد نجله أحمد.
وكتب مجدي كامل: "كل سنة وأنت طيب يا أحمد وعقبال مليون سنة، وأنت منور حياتنا يا أجمل ما أملك".
وكتب كامل: "الضحكة منك تسوى الدنيا وما فيها، ربنا يخليك ويبارك فيك، أنت بركة بيتنا يا أحمد، تضحك الدنيا تضحك، أنت الحياة، الحمد لله علي نعمة ربنا، يا رب توفيقك".
وأوضحت مها أن ابنها أحمد لم يولد على حالته الصحية الحالية من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن بسبب خطأ طبي من أحد الأطباء أثناء ولادته، لأنه استعمل شفاط لإخراجه مما أدي إلى نقص الأكسجين وتدمير 20% من خلايا المخ، مما أثر عليه وجعله لا يستطيع الحركة أو الكلام، كما أوضحت أنها وزوجها مجدي كامل لا توجد بينهما صلة قرابة، حتى يكون هناك احتمال لولادة طفل معاق.
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي كامل لابنه في عيد ميلاده: "أنت بركة بيتنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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