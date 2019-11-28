تركي آل الشيخ يعلن عدد زوار موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلن بها عن عدد زوار موسم الرياض.

وكتب آل الشيخ: "الحمد لله ٨ مليون و٤٠٠ ألف عدد زوار موسم الرياض .. شرفتونا".

وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن تمديد فترة موسم الرياض حتى أواخر شهر يناير المقبل، بعد أن كان مقررا له الانتهاء في شهر ديسمبر.

يُذكر أن موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 90 يوما .