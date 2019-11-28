صور.. ندوة فيلم نساء الجناح في القاهرة السينمائي

أقيمت ندوة لفيلم نساء والجناح، في القاعة الصغرى، بدار الأوبرا المصرية، وتأتي الندوة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41.

وصرح من خلالها محمد نظيف مخرج الفيلم المغربي نساء الجناح، والمعروض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، قائلًا: إن التيمة الرئيسية في الفيلم هو مرض الإكتئاب الحاد، وهو مرض العصر، مؤكدًا

أن البعض ليس على وعي كافي به.

وأضاف نظيف قائلًا: إن الفيلم تكريم لكل النساء في حياتي"، لافتًا إلى أن كتابة السيناريو أنطلقت من وقائع حقيقية أدخل عليها الكثير من الخيال، ومنها حكايات قرأها في إحدى الصحف المغربية.

وحضر الندوة صناع الفيلم، وهم: رشيدة سعدي منتجة الفيلم، وأسماء الحضرمي بطلة الفيلم، كما شاركت أيضاً في كتابة السيناريو، بالإضافة إلى جليلة التونسي، وريم فتحي.

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يذكر أن تدور أحداث فيلم نساء الجناح حول ثلاث مريضات وممرضة في جناح للطب النفسي بالدار البيضاء في دولة المغرب، وهن في أعمار وخلفيات إجتماعية مختلفة، حيث يواجهن معاناتهن وتتشكل بينهن روابط صداقة قوية، فيساعدهن تسللهن ليلًا إلى الخارج والعودة شيئًا فشيئًا إلى الحياة.