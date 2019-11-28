صور.. تفاصيل عرض فيلم الرجل الودود.. وتكريم بيلي زين في القاهرة السينمائي

كرم المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي النجم العالمي بيلي زين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ 41.

وتم عرض الفيلم البرازيلي الرجل الودود، للمخرج إيبير كارفالو والفيلم مشارك في المسابقة الدولية.

وتدور أحداث الفيلم حول نجم روك يجد نفسه متورطًا في مقتل ضابط شرطة بشكل غير مباشر، فيسعى لإبراء ذمته عبر رحلة ليلية للبحث عن الطفل المشتبه فيه، ليصطدم بكلتا السلطتين اللتين تتنازعان السيطرة على المجتمع.

وحضر العرض العديد من نجوم الفن، من بينهم: ليلى علوي، رانيا يوسف، محمود الليثي، توني ماهر، آروى جودة، إنجي المقدم، لبلبة، رانيا منصور.

وأعربالفنان بيلي زين عن شدة سعادته بهذا التكريم قائلًا: التكريم يساوي لدي العالم بأكمله لأن مصر مهد الحضارة منذ بداية الخلق والإبداع، فتأثير مصر وإسهامها في صناعة السينما واضح جدًا على المستوى الإقليمي.

من جانبه، قال حفظي في كلمته: يسعدنا

تفديم فنان ومنتج وناشط في السينما قبل 22 عامًا، الذي أثار فى أذهان الجميع، كما يوجد لديه العديد من الأعمال الهامة، واليوم أثبت للعالم كله مدى شدة ذكاؤه وكيف يوجد لديه شغف كبير بالسينما وبالمهرجان، ونحن نتشرف بهذة الكلمة.

وتمنى بيلي زين بعد ذلك أن يقدم فيلم يومًا في هذة الطبيعة الخلابة مع النجوم الموهوبين وصناع الأفلام الموهوبين في مصر، كما توجه بالشكر إلى محمد حفظي وأحمد شوقي.

يذكر أن الفنان العالمي بيلي زين أخذ جولة سياحية في الأهرامات، وأعرب زين عن شدة انبهاره بها، متمنيًا تكرار تلك الزيارة.

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