حسام حسني يقتحم عالم الإنتاج السنيمائي بفيلم لـ تامر حسني

يستعد المنتج حسام حسني مدير عام شركة "تي اتش برودكشن" والشقيق الأكبر للنجم تامر حسني والقائم بأعماله ومنتجة الحالى، لدخول ثاني تجاربه الإنتاجية، وذلك من خلال فيلم "مش أنا"، والذى سيتم طرحه 2020 خلال موسم عيد الفطر. خلال موسم عيد الفطر. فيلم "مش أنا" بطولة كلاً من "تامر حسنى، ماجد الكدواني، حلا شيحا ،سوسن بدر، شيرين". وقد صرح حسام حسنى بأنه يوجد عدة مشروعات Advertisements سينمائية قادمة، ومن المحتمل تواجد عمل درامى ضخم من إنتاجيه وبغضض الأعلان عنة بعد الإنتهاء من كافة التفاصيل. سينمائية قادمة، ومن المحتمل تواجد عمل درامى ضخم من إنتاجيه وبغضض الأعلان عنة بعد الإنتهاء من كافة التفاصيل. يذكر أن أولي تجارب حسام حسني الإنتاجية كانت مشاركته في إنتاج فيلم "البدلة"، والذى حقق منذ طرحه أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

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