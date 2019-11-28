نيللي كريم تشكر طبيبها على إنقاذ حياتها

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية نيللي كريم، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها داخل مستشفى ماساتشوستس للعيون والأذن، بجامعة هارفارد الأمريكية.

ووجهت “كريم” رسالة شكر للأطباء المعالجين بعد استقرار حالتها الصحية ، وعلقت: “شكرًا لك دكتور لين والفريق الرائع لإنقاذ حياتي والعمل الرائع”.