كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية نيللي كريم، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها داخل مستشفى ماساتشوستس للعيون والأذن، بجامعة هارفارد الأمريكية.
ووجهت “كريم” رسالة شكر للأطباء المعالجين بعد استقرار حالتها الصحية ، وعلقت: “شكرًا لك دكتور لين والفريق الرائع لإنقاذ حياتي والعمل الرائع”.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر نيللي كريم تشكر طبيبها على إنقاذ حياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.