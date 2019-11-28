شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين تودع تصوير "اتنين فى الصندوق" و"شبر مية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة نهى عابدين من تصوير آخر مشاهدها فى مسلسل "اتنين فى الصندوق"، أمس الأربعاء وجمعتها المشاهد بالفنان حمدى الميرغنى وعدد آخر من الفنانين، والذى تجسد فيه شخصية فتاة من منطقة شعبية وتعيش قصة حب مع الميرغنى الذى يعمل عامل نظافة وتتوالى الأحداث.

مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره مؤخراً وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى.



نهى عابدين

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وصورت نهى عابدين أيضاً آخر مشهد لها فى مسلسل "شبر مية" أول أمس الثلاثاء، بالتزامن مع عرضه على قناة dmc والذى تجسد فيه شخصية "أميرة"الزوجة ثانية للفنان مراد مكرم، بعد انفصاله عن نجلاء بدر، وفارق السن بينهما يصل إلى 15 عاماً، حيث تتسم شخصيتها بالطيبة وتكريس وقتها وجُهدها للبيت فقط.

مسلسل "شبر مية" تدور أحداثه فى إطار 50 حلقة، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرةى، وعدد من الأطفال وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت اشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.