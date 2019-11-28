شاهد.. لبلبة على السجادة الحمراء: “اوعى تضحكوني رموشي بتوقع”!

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 02:59 صباحاً - أطلت الفنانة المصرية لبلبة مساء امس الأربعاء، على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية.
ومازحت لبلبة، 74 عاما، مصوري المهرجان المتواجدين : “اوعى حد يضحكني لو ضحكتوني رموشي حتوقع” وتابعت “لسه مركباهم”.
يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي افتتح يوم الأربعاء الماضي وتستمر فعالياته حتى يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري.
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