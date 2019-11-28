ترامب ينشر صورة مركبة له على جسم الملاكم روكي!

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 02:59 صباحاً - فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب متابعيه على تويتر، الأربعاء،بنشره صورة مركبة تظهر وجهه على جسم الملاكم الأسطورة روكي بالبوا، الشخصية الشهيرة في سلسلة أفلام روكي.
ونشر ترامب الصورة التي كانت في الأصل الملصق الإعلاني للفيلم “روكي III” الذي يعود لعام 1982، ولعب دوره الممثل سلفستير ستالون.
ولم يرفق ترامب الصورة التي يبدو فيها أصغر سنا، بتعليق. لكنها أثارت تفاعلا واسعا على الموقع.
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