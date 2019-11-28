المحتجون العراقيون يحرقون القنصلية الإيرانية في النجف.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 02:59 صباحاً - أقدم محتجون عراقيون غاضبون الأربعاء على إحراق مبنى القنصلية الإيرانية في النجف، فيما أعلنت السلطات حظرا للتجول في المدينة الواقعة جنوبي بغداد. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الشبان وهم يقومون بحرق أجزاء من مبنى القنصلية، وقال ناشطون إن المتظاهرين أنزلوا العلم الإيراني ورفعوا العلم العراقي بدلا عنه. وأعلنت قيادة شرطة النجف فرض حظر للتجول حتى إشعار آخر على خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة”، وفقا لوسائل إعلام محلية. وكانت القنصلية الإيرانية في كربلاء المجاورة تعرضت للحرق في وقت سابق من هذا الشهر على أيدي محتجين غاضبين طالبوا بالحد من تنامي النفوذ الإيراني في العراق.

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