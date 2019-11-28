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بفستان قصير وأنيق.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها صور الخميس 28 نوفمبر 2019 نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام خلال مشاركتها، في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحادية والأربعين.

Advertisements وظهرت رانيا خلال الصور بإطلالة أنيقة ومثيرة كعادتها، وارتدت فستانا جذابا ومنقوشا باللونين الأبيض والأسود، ونالت الصور إعجاب عدد من جمهورها ومتابعيها. وكانت رانيا يوسف أثارت بعض الجدل في حفل افتتاح المهرجان حينما ارتدت فستانا مكشوفا من الظهر جذبت به عدسات المصورين.

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