القاهرة - لايف ستايل
أعربت المطربة الشابة هدير نبيل، عن استيائها الشديد من تدوال بعض الشائعات التي نسبت لها مؤخرًا، مؤكدة أنها لم تدلي بأي تصريحات صحفية في الفترة الأخيرة.
وأكدت "هدير" أن ما نشر على بعض المواقع الإخبارية لم تعلم عنه شيء، وإنما صدر عن شخص تحدث نيابة عنها، لافتة إلى أنها كانت تعلم بأنه سيرد على شائعة "الشذوذ" ولكن ليس بالطريقة التي نشر بها الخبر، خاصة أنه هاجم بعض النجمات ونسب لهن تصريحات لم تصدر عنهن.
يذكر أن المطربة هدير نبيل، طرحت مؤخرًا 3 كليبات وحققت نجاحًا كبيرًا وآخرها كليب خاص بأغنية "حكايات الحب" وظهرت بإطلالة غريبة كعادتها. الأغنية من كلمات الشاعر السيد على وألحان الملحن أحمد الشرقاوى وتوزيع زوم، وديجيتال ماستر ماهر صلاح.
تم تصوير الكليب في مدينة كوالالمبور فى ماليزيا على مدار يومين، تحت إدارة المخرج حسام بدران.
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر هدير نبيل تكشف حقيقة تصريحاتها بشأن "الشذوذ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.