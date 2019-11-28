هدير نبيل تكشف حقيقة تصريحاتها بشأن "الشذوذ"

أعربت المطربة الشابة هدير نبيل، عن استيائها الشديد من تدوال بعض الشائعات التي نسبت لها مؤخرًا، مؤكدة أنها لم تدلي بأي تصريحات صحفية في الفترة الأخيرة.

وأكدت "هدير" أن ما نشر على بعض المواقع الإخبارية لم تعلم عنه شيء، وإنما صدر عن شخص تحدث نيابة عنها، لافتة إلى أنها كانت تعلم بأنه سيرد على شائعة "الشذوذ" ولكن ليس بالطريقة التي نشر بها الخبر، خاصة أنه هاجم بعض النجمات ونسب لهن تصريحات لم تصدر عنهن.



يذكر أن المطربة هدير نبيل، طرحت مؤخرًا 3 كليبات وحققت نجاحًا كبيرًا وآخرها كليب خاص بأغنية "حكايات الحب" وظهرت بإطلالة غريبة كعادتها. الأغنية من كلمات الشاعر السيد على وألحان الملحن أحمد الشرقاوى وتوزيع زوم، وديجيتال ماستر ماهر صلاح.

تم تصوير الكليب في مدينة كوالالمبور فى ماليزيا على مدار يومين، تحت إدارة المخرج حسام بدران.

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