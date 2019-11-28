بريانكا شوبرا تفاجئ زوجها نيك جوناس بهدية فى الذكرى الأولى لزواجهما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا زوجها الفنان نيك جوناس بهدية وذلك احتفالا بالذكرى السنوية لزواجهما فى 1 ديسمبر المقبل.
وأظهر الفيديو نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، وهى تهدى الكلب إلى نيك جوناس، حيث كان يحاول إيقاظه من النوم ، وشاركت تلك اللحظات مع جمهورها على السوشيال ميديا.
وكانت قد تزوجت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا من الفنان نيك جوناس فى ديسمبر من العام الماضى 2018.
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