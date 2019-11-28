شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة احتفال جورج كلونى والأمير هارى بالكريسماس وعلاقته بالترشح لرئاسة أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الأيام الماضية العديد من التقارير التي تؤكد استعداد النجم جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين إلى الاحتفال بليلة الكريسماس بصحبة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل.

التقارير لم تقف عند هذا فقط، وإنما حدد بعضها مكان الحفل وتكلفته، حيث ذهب كثيرون إلى أن الحفل سيقام داخل إيطاليا وتكلفته قد تصل إلى 2 مليون دولار، وهو الأمر الذي تطرق إليه موقع gossipcop المتخصص فى التحقق من الشائعات.

الموقع الشهير نشر تقريراً مطولاً حول الأمر نفي فيه كافة ما تردد مؤخراً ومستنداً في ذلك إلى أن هذا الأمر لا يعد سوى شائعة أخري من شائعات عديدة انتشرت بشأن جورج كلوني في الآونة الأخيرة أبرزها نيته في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية واهتمامه بالاقتراب من العائلة المالكة في بريطانيا لمساعدته في الأمر!، وهو الأمر المنافي للعقل تماماً نظراً لأنه لا يوجد علاقة بين العائلة المالكة والانتخابات الأمريكية.

موقع gossipcop أضاف خلال التقرير أن الأمير هاري دوماً ما يحتفل بأعياد الكريسماس مع جدته وبقية أفراد العائلة، وبالتالي لا وجود لأي تغييرات خلال الفترة القادمة تجاه هذا الأمر.

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