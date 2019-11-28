سولاف فواخرجى تتذكر أختها الراحلة بكلمات مؤثرة: "اشتقتلك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة السورية سولاف فواخرجى الذكرى الثالثة لوفاة شقيقتها "نهى" بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك"، إذ كتبت: "مرت السنة التالتة على ذكرى رحيلك يا أختى.. سريعة الأيام كأنها إمبارح صارت من شدة قسوتها ، وبطيئة وطويلة وتقيلة لما منحسب شوقنا لحبايبنا وحاجتنا الهن.. لحبهن ودعمهن.. ولضحتكهن ".

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