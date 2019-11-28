شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ونانسى عجرم معا فى حفل واحد بـ أبو ظبى ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم لإحياء حفل غنائى ضخم ليلة رأس السنة، بمشاركة النجم تامر حسنى، وبالتحديد يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر المقبل، في جزيرة المارية بأبوظبى.

ومن المقرر أن يقدم "تامر"، خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها: "ناسيني ليه، لولاك حبيبي، كفاياك أعذار، يا مالي عيني"، بالإضافة إلى أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك".

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كانت النجمة نانسى عجرم قدمت للمصريين كليب أغنية وطنية بعنوان " راجل ابن راجل "، من كلمات ملاك عادل وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة، وهى الأغنية التى حققت نجاح جماهيرى ضخم.

يذكر أن النجم تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" المقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشه بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانه ويزو، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسني ، سيناريو و حوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر النجم تامرحسني فيلم آخر بعنوان "مش أنا " قصة و سيناريو و حوار تامرحسنى، وإخراج سارة وفيق.