بينهم شريهان وأنغام.. نجوم الفن يدعون لنيللي كريم بعد إنقاذ حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

تفاعل عدد من نجوم الفن، مع ما نشرته الفنانة نيللي كريم عن دخولها "مستشفى ماساتشوستس للعيون والأذن بجامعة هارفارد الأمريكية، وقد تم إنقاذ حياتها من قبل فريق المستشفى دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز ما كتبه نجوم الفن:

بوسي شلبي

حمد الله علي سلامتك يا غالية.

مي كساب

حمد لله على سلامتك يا عمري ربنا يحفظك لأولادك ولشبابك.

دنيا سمير غانم

ألف سلامة عليكي يا حبيبتي، كلنا بنحبك.

حسام الحسيني

الف سلامة عليكي يا نالولي.

ريهام أيمن

أتمنى ليكي كل الصحة والعافية وترجعي بالسلامة، بحبك يا نيللي.

أنغام

حمدلله علي سلامتك يا نيللي

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علي الطيب

ألف سلامة عليكي.. ربنا يتم شفاكي و يعفى عنك.

أسما شريف منير

الف سلامة عليكي يا حبيبتي، دايماً بخير و صحة يا رب.

وفاء الكيلاني

الحمد لله على سلامتك حبيبتي.

درة

حمد الله على سلامتك يا حبيبتي.

هند صبري

حمد الله على سلامتك يا حبيبتنا.

ظافر العابدين

مبسوط جدا إني أسمع أنك بخير يا صديقتي.

شريف رمزي

ألف مليون سلامة عليكي يا نيللي يارب تقومي بألف سلامة إن شاء الله.

ونشرت شيريهان عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" وعبر خاصية "الأستوري"، صورة نيللي وكتبت : "اللهم لك الحمد، والحمد لله والشكر لله، اللهم أحفظها بعينك التي لا تنام ولا تغفل، فأنت خير الحافظين، أمين يا رب العالمين".