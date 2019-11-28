بدأ مع الكحلاوي وفايزة رفعت عليه "الشبشب" بسبب عزيزة جلال.. معلومات عن محسن جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفل أمس الأربعاء 27 نوفمبر، المنتج الكبير محسن جابر، بعيد ميلاده، وهو صاحب لقب صانع النجوم والذي يصل لعامه الـ 30 في مشوار الإنتاج الموسيقي، ويعد تاريخ لصناعة الأغنية في مصر لأكثر من ربع قرن.

ونرصد لكم معلومات في حياة محسن جابر في التقرير التالي:

- منتج فني وصاحب شركة عالم الفن للإنتاج الفني وقنوات (مزيكا وزووم).

- كانت أولى إنتاجاته في منتصف السبعينات من خلال ألبومات محمد الكحلاوي (حب الرسول يابا) و(مدد يا نبي).

- كان أحد المشاركين في إنتاج ألبوم فنان العرب محمد عبده (يا مركب الهند) و(أيوه).

- تعامل مع أبرز المطربين في العالم العربي منهم (وردة، عمرو دياب، سميرة سعيد، نوال الزغبي).

- قال "دخولي الإنتاج الموسيقي، كانت مسألة قدرية، ووالدي كان يعمل مدير عام بالضرائب وكان راجل متدين".

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- قال "بدايتي كانت مع منتج عملاق، وهو ابن خالتي المنتج الكبير عاطف منتصر، وساعدني جدًا في بدايتي".

- قال "ابتديت كموزع، وقت انشغال عاطف بالإنتاج، ثم عملت في الإنتاج بعد دخول عاطف وافتتاح فروع جديد بالشركة للتوزيع" .

- التقيت بالحاج محمد الكحلاوي في صوت القاهرة، وكان وقتها فيه سوء تفاهم بيني وبين صوت القاهرة، وقالي تعالى اسمعك أغاني عاملها، وكان ظهوره مناسب في هذا التوقيت إني أعمل أغاني دينية أصالح بيها والدي، وكان سعيد جدًا.

- "الفنانة سميرة سعيد كانت تعمل مع إحدى الشركات، وكانت تركز على الكلاسيكيات، وبعد وفاة صاحب الشركة جاءت سميرة وقدمت معها أغنية"مش هتنازل عنك أبدًا"وطرقعت في السوق".

- "فايزة أحمد رفعت عليا الشبشب بسبب"عزيزة جلال".. كانت طلبتني على التليفون، ورديت عليها وفي نفس الوقت كان عندي مشكلة في المكتب، فاضطريت اسيب السماعة على المكتب، فافتكرت إني قفلت السكة في وشها، ففوجئت بوجودها بالمكتب، وجاية تقولي بتقفل السكة في وشي عشان البنت "عزيزة جلال" سحرالك".

- "أغنية "بتخصمني حبة وبتصالحني حبة- هو الحب لعبة" للمطربة عزيزة جلال، تعد البداية الحقيقية الفنية والمادية لشركة عالم الفن، لأن هذه الأغنية كسرت الدنيا بعد نزولها".

- "مشوار ميادة الحناوي معايا، كان فيه عقبات كتيرة منها منع دخولها مصر، وتعد المطربة الوحيدة اللي سافرلها 5 من العمالقة لا يجتمعون على ترابيزة واحدة وهم "عمار الشريعي وحلمي بكر وسيد مكاوي ومحمد الموجي ومحمد سلطان"، واجتمعوا في اثينا عام 84 19".