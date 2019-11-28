إليسا في البحر ومايا دياب بإطلالة جديدة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "‏حافظ على شعلة العيد في نفسك.. وأنت تحيي هذه المشاعر راقب بعد ذلك كيف تتغير الحياة للأفضل".

أحمد السعدني

نشر الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بالملابس الرياضية، وعلق عليها "يوم الرياضة".

خالد الصاوي

نشر الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من كواليس تصوير فيلمه "الفاجومي".

قمر

نشرت الفنانة قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بشعر كيرلي وعلقت عليها "القلوب الطيبة مظلومة دائماً، لأنها اسرع من يفتح الأبواب، وأول من يتلقى الضربات والصدمات".

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مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة ظهرت فيها بشعر كيرلي، وسألت جمهورها عن رأيه في شعرها.

إليسا

نشرت الفنانة إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة ظهرت فيها وسط مياه البحر.

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل الأخ الكبير.

مي نور الشريف

نشرت الفنانة مي نور الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها مع شقيقتها سارة ووالدتها، تهنئ بها الأخيرة بعيد ميلادها وكتبت "كل سنة و احنا في حضنك و انتي جميلة و ناجحة و في احسن صحة".

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة له، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر ت فيها بإطلالة جذابة، نالت إعجاب متابعيها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ووصفها

متابعيها بالجميلة.