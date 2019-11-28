بسبب طول قامتها.. تارا عماد: تعرضت للتنمر كثيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت الفنانة تارا عماد، إنها تعرضها للتنمر كثيرا خلال مرحلة الطفولة.

وحكت الفنانة تارا عماد، خلال ندوة في الجامعة الأمريكية، نقلتها كاميرا "عرب وود"، أن طول قامتها كان السبب في تعرضها للتنمر، خاصة وهي طفلة في عمر الـ8 سنوات، موضحة أنها كانت تنزعج كثيرا.

وأضافت تارا، أنه بعد ذلك اعتادت على الأمر وفهمت أن الشخص المتنمر هو من يعاني من المشكلات، مشيرة إلى أن طول قامتها هو ما جعلها تصبح عارضة أزياء ثم ممثلة وتصل إلى ما وصلت إليه من نجاح.