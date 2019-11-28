هكذا سخر سليمان عيد من لوك كريم عبد العزيز في "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان كريم عبد العزيز، منذ أيام قليلة عن اللوك والشكل الذي يظهر من خلاله في فيلمه السينمائي الجديد"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذي ظهر من خلاله أصلع الشعر، ويبدو وجهه أقرب من سليمان عيد في هذه الإطلالة.

ونشر سليمان عيد، صورة كريم عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق ساخرًا: "انتظروني في كريم عبد العزيز".

ويدخل كريم عبد العزيز فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التى تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض، ثم يقابل دينا ‏الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية.

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فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وبطولة كريم عبد ‏العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف ‏شرف، وتدور أحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة ‏وصراعاتهما بعد الانفصال‎.

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