بالصور: إعلامية كويتية شهيرة تفاجئ جمهورها وتخلع الحجاب

فاجأت الإعلامية والفاشينيستا الكويتية زينب العلي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” بنشرها صور لها بشعرها لأول مرة، معلنة تخليها عن ارتداء “التوربان”، الذي ميّزها طوال مسيرتها في مجال الإعلام ومن ثم عملها بالسوشال ميديا، مُكررة بذلك تجربة مواطنتها آسيا عاكف، التي خلعته قبل شهرين، رغبة منها في انتهاج بداية جديدة في حياتها.

زينب العلي ، لم تعلق على صورتها التي نشرتها بشعرها للمرة الأولى منذ ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر تموز 2015، بل اكتفت بالظهور المفاجئ لجمهورها، الذي فاجأها هو الآخر ورحب بخلعها “التوربان”، وأكد لها على اتخاذها القرار السليم، وأنها تبدو أجمل بعد خلعه.

وابتعدت زينب العلي عن التلفزيون منذ سنوات، وتعمل حاليا في مجال الإعلانات والدعاية عبر حساباتها على مواقع التواصل.