عرض دولي أول للفيلم الأرجنتيني "ساحرة".. غداً

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الرابعة والنصف من مساء غدا الخميس، الفيلم الأرجنتيني "ساحرة" إخراج مارسيلو بياز كوبيلز في عرضه الدولى الأول، وذلك بمركز الإبداع، بدار الأوبرا المصرية الإبداع، بدار الأوبرا المصرية الفيلم يُعرض في قسم عروض منتصف الليل، وتدور احداثه حول "سيلينا" الأم الوحيدة التي تعيش برفقة ابنتها المراهقة في منزل متواضع على أطراف مدينة صغيرة ونائية. "سيلينا" لها دراية بأعمال السحر الأسود، تضطر لاستخدامه عندما تُختطف ابنتها من قِبل مجموعة من الخارجين عن القانون الذين يعملون بالدعارة تعيش برفقة ابنتها المراهقة في منزل متواضع على أطراف مدينة صغيرة ونائية. "سيلينا" لها دراية بأعمال السحر الأسود، تضطر لاستخدامه عندما تُختطف ابنتها من قِبل مجموعة من الخارجين عن القانون الذين يعملون بالدعارة

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