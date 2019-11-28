غدا.. عرض "ليتوانيا الجديدة" بالمسابقة الدولية لمهرجان القاهرة

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الثالثة والنصف من عصر غدا الخميس، الفيلم الليتواني " ليتوانيا الجديدة " إخراج كاروليس كوبينيس في عرضه الأول

بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم مشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه أثناء

الظروف المتوترة في ثلاثينيات القرن الماضي والخوف من تبعات الحرب العالمية، يقترح أستاذ جغرافيا ليتواني فكرة جنونية: تأسيس نسخة جديدة من الدولة تكون بمثابة مستعمرة تصلح كملجأ في حالة وقوع أي خطر.