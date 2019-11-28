يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الثالثة والنصف من عصر غدا الخميس، الفيلم الليتواني " ليتوانيا الجديدة " إخراج كاروليس كوبينيس في عرضه الأولبالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.
الفيلم مشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه أثناءالظروف المتوترة في ثلاثينيات القرن الماضي والخوف من تبعات الحرب العالمية، يقترح أستاذ جغرافيا ليتواني فكرة جنونية: تأسيس نسخة جديدة من الدولة تكون بمثابة مستعمرة تصلح كملجأ في حالة وقوع أي خطر.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. عرض "ليتوانيا الجديدة" بالمسابقة الدولية لمهرجان القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.