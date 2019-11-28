غدا.. فيلم "فجر" يحكي قصة فتاة هندية مراهقة

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الواحدة من ظهر غدا الخميس، الفيلم الهندي "فجر" إخراج كاماكيا نارايان سينغ في عرضه الأول بالشرق

الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية

الفيلم يعرض ضمن قسم البانوراما الدولية وتدور

أحداثه حول فتاة مراهقة تتطلع لمستقبل أفضل ومصير مغاير لمصير قريناتها والنساء من حولها؛ تحلم بأن تُكمل تعليمها ولكن قبل التعليم فهي تحلم أيضًا بأن يكون لديها دورة مياه خاصة