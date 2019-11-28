غدا.. الإيطالي فيتوريو ستورارو يلتقي بمديري التصوير في جلسة مغلقة بمهرجان القاهرة

يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي غدا الخميس، جلسة حوارية مع مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الذي يكرمه المهرجان في حفل الختام مساء الجمعة.

اللقاء يعقد في قاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، يديرها مدير التصوير اسلام عبد السميع، ويقتصر الحضور على مديري التصوير فقط، الذين سيتحدث

معهم "ستورارو" عن فن التصوير الذي تميز فيه على مدى أكثر من نصف قرن، حقق خلالها كثير من الإنجازات، استحق عليها أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار.