يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي غدا الخميس، جلسة حوارية مع مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الذي يكرمه المهرجان في حفل الختام مساء الجمعة.
اللقاء يعقد في قاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، يديرها مدير التصوير اسلام عبد السميع، ويقتصر الحضور على مديري التصوير فقط، الذين سيتحدثمعهم "ستورارو" عن فن التصوير الذي تميز فيه على مدى أكثر من نصف قرن، حقق خلالها كثير من الإنجازات، استحق عليها أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. الإيطالي فيتوريو ستورارو يلتقي بمديري التصوير في جلسة مغلقة بمهرجان القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.