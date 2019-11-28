غدا.. عرض الإمبراطور الحافي عن آخر ملوك البلجيك في مهرجان القاهرة

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الثانية عشر والنصف من ظهر غدا الخميس، فيلم "الإمبراطور الحافي" إخراج بيتر بروسنز وجيسيكا وودوورث في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفيلم إنتاج بلجيكي هولندي كرواتي بلغاري مشترك، وذلك بالمسرح الصغير، بدار الأوبرا

المصرية

الفيلم يُعرض في قسم البانوراما الدولية، وتدور أحداثه حول كيف صار آخر ملوك البلجيك أول إمبراطور لأوروبا؟، ومن خلال متابعة قصة "نيكولا الثالث"، يتعرف الجمهور على آخر ملوك البلجيك، الذي يُصاب بطلق

ناري في سراييفو ويُنقل إلى مصحة كرواتية وسط أنباء عن أن انهيار مملكته أدى لانهيار الاتحاد الأوروبي

وبطريقه ساخرة ولكن لطيفه ومقبولة، يحتفظ الفيلم، بنفس جاذبيته ونفس قدرته على الامتاع والاضحاك، الذي قدمه في الجزء الأول عام 2016، ويضيف المزيد من الاسقاطات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمفهوم الوحدة الأوروبية ومفهوم التقارب السياسي والإنساني