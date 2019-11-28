غداً.. "أبناء الدنمارك" يرصد تأثير التطرف على المهاجرين في أوروبا

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عرض جالا، في السادسة والنصف من عصر غدا الخميس، للفيلم الدنماركي "أبناء الدنمارك" للمخرج الدنماركي من أصل عراقي علاوي سليم في عرضه

الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية

الفيلم مشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه بعد عام

من وقوع تفجير إرهابي ضخم في كوبنهاجن، حيث ينمو التيار المتطرف في البلاد، وتتصاعد الصراعات العرقية. ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يصعد نجم قيادي يميني معادي للمهاجرين، فيما يتورط الشاب "زكريا" مع جماعة متطرفة تستخدمه لتحقيق أغراضها