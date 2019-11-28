ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عرض جالا، في السادسة والنصف من عصر غدا الخميس، للفيلم الدنماركي "أبناء الدنمارك" للمخرج الدنماركي من أصل عراقي علاوي سليم في عرضهالأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية
الفيلم مشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه بعد عاممن وقوع تفجير إرهابي ضخم في كوبنهاجن، حيث ينمو التيار المتطرف في البلاد، وتتصاعد الصراعات العرقية. ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يصعد نجم قيادي يميني معادي للمهاجرين، فيما يتورط الشاب "زكريا" مع جماعة متطرفة تستخدمه لتحقيق أغراضها
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. "أبناء الدنمارك" يرصد تأثير التطرف على المهاجرين في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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