غدًا.. فرصة الجمهور الأخيرة لمشاهدة أفلام مهرجان القاهرة داخل الأوبرا

على مدار 10 أيام، استقبلت دار الأوبرا المصرية، الآلاف من جمهور السينما، لمشاهدة أفلام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تزيد عن 150 فيلما تمثل 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، وكانت الانطلاقة بفيلم الافتتاح "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، الذي أعيد عرضه

بالمجان في اليوم التالي 21 نوفمبر، وشهد إقبالا كبيرا جدا من الجمهور، حتى قبل أن يفتح شباك التذاكر أبوابه

ومع بدء العد التنازلي، للدورة 41، يبقى للجمهور المحب للسينما، فرصة أخيرة لحضور الأجواء الكرنفالية وسط السينمائيين ومحبي السينما، ومشاهدة

عدد من الأفلام المهمة في دار الأوبرا المصرية، غدا الخميس 28 نوفمبر، قبل أن تتوقف العروض، والأجواء السينمائية الكرنفالية، استعدادا لحفل الختام بعد غدا الجمعة 29 نوفمبر الجاري، على أن تكون الإعادة الأخيرة لأفلام الدورة 41 في دور العرض الخارجية بالزمالك وكريم يوم الجمعة

ويعرض المهرجان غدا في مسارح دار الأوبرا المختلفة حوالي 17 فيلما، أبرزها "فجر" و"ليتوانيا الجديدة"، و"أبناء الدنمارك"، و"الامبراطور الحافي"، و"ساحرة"