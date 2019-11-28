شاهدوا.. رقص أحمد حلمي ومنى زكي يحبس الأنفاس بفيديو مثير

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 12:56 صباحاً - نشر الممثل المصري ​أحمد حلمي​ فيديو مثير عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن بعض اللقطات من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، وظهر حلمي الى جانب زوجته الممثلة المصرية ​منى زكي​ وهما يتراقصان معاً أمام عدسات المهرجان على ألحان أغنية الفنان المصري عمرو دياب “ومالو” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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