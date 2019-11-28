مي العيدان تهاجم اليسا: “الله شافاها من السرطان عشان ترجع ترقص و تهز كفو”!

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 12:56 صباحاً - اثارت الاعلامية الكويتية مي العيدان موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اتهمها الكثيرين بالتنمر بسبب تعليقها على رقص الفنانة اللبنانية اليسا.

فقد نشرت مي العيدان مقطع فيديو قصير ظهرت فيه اليسا وهي ترقص على المسرح في احد حفلاتها الاخيرة وعلقت قائلة: “ماشاء الله اليسا رب العالمين شافاها من السرطان عشان ترجع ترقص و تهز كفو . . . . استمري هزي”.

وقد اثار تعليق مي العيدان الكثير من الردود المستنكرة حيث قال احدهم: “أعتقد رب العالمين راح يحاسبها مو انتي . بعدين الرقص اشرف من التنمر والحجي بأعراض العالم” فيما رد عليها اخر “وانتي شنو دخلج لو ماتعرفين اله تحطين خشمج ، انصحج ترجعين لأيران تصغرين خشمك اكثر بعد ????????”.

يذكر ان مي العيدان معروفة بأرائها المستفزة وكان اخر تعليقاتها المثيرة للجدل ما قالته عن اطلالة الفنانة المصرية الهام شاهين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حيث كتبت: “الهام شاهين . . ماتبين تحترمين جسمك المريرب احترمي عمرك ٥٧ سنه ترى مش باقي كتير. . ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك. . بالعكس الصوره تثير الشفقه . . . بليز لا تستمري ????????????احتشمي ياوليه”.