دنيا سمير غانم تصدم جمهورها بنحافة لافتة في أحدث ظهور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم جمهورها بنحافة لافتة في أحدث ظهور لها.

دنيا شاركت جمهورها بمجموعة صور لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، خلال حضورها حفل “اليونيسيف” بمناسبة مرور 30 عاما على إنشائها.

الفنانة المصرية أطلت في الصور بمكياج رقيق أبرز نحافة وجهها بشكل كبير، مما غير من ملامحها كثيرا، وهو ما جعل جمهورها يتسائلون عن سبب خسارتها وزنها بهذا الشكل الكبير.

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يذكر أنه كان قد تم تنصيب الفنانة دنيا سمير غانم والفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي سفراء نوايا حسنة لمنظمة “اليونيسيف” منذ عام 2017.

وكان آخر أعمال الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، مسلسل “بدل الحدوتة 3” الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.