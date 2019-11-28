ماجد المصري يكشف عن إصابة ابنه ويطلب من جمهوره الدعاء.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري ماجد المصري عن تعرض نجله “آدم” لإصابة شديدة في ساقه.

ماجد نشر مقطع فيديو جمعه بابنه في المستشفى، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيه الأطباء وهم يضعون ساق ابنه في الجبس، حيث أصيبت بكسر.

الفنان المصري طلب من جمهوره الدعاء بالشفاء العاجل لابنه، بقوله: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. برجاء الدعاء لآدم بالشفاء”.

يذكر أن “آدم المصري” قد دخل مؤخرا مجال التمثيل، حيث انضم لفريق عمل مسلسل «بحر»، والذي يقوم ببطولته والده الفنان ماجد المصري.

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الفنان ماجد المصري نشر صورة لنجله من المسلسل، وكتب معلقا: «المصري الصغير من مسلسل بحر».

وكان الفنان المصري ماجد المصري قد تزوج من الفنانة منى إش إش في التسعينات وكون معها دويتو منى وأحمد، ولكن حدث الانفصال بعد ذلك، وبعدما أنجب منها ابنه أحمد وابنته ماهيتاب.

ماجد تزوج مرة ثانية من رانيا أبو النصر، من خارج الوسط الفني/ وأنجب منها ولد وفتاة هما “آدم، وداليدا”، ويعيشان حياة زوجية مستقرة.