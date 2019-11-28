الشيف بوراك: رحلتْ ملاكي الغالية.. ونانسي عجرم تتقدّم المُعزّيين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الشيف التركي الشهير بوراك، رحيل جدّته، وشارك جمهوره عبر صفحته على إنستغرام بصورة تجمعهما، علّق عليها باللغتين التركية والعربية: "إنّا لله وإنا اليه راجعون انتقلت لرحمته تعالى جدتي وملاكي الغالية".

وانهالت كلمات التعازي على صفحة الفنان، من قبل عدد من المشاهير الأتراك، وجمهوره، ووصلت عدد المشاركات على الصورة أكثر من مليون متابع، نظرًا لأن الشيف يحظى بشعبية كبيرة في بلده وكذلك الوطن العربي.

كما قدّمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التعازي للشيف بوراك، وكتبت له:"لترقد روحها بسلام" كما لم تنسَ أيضًا المغنية مي حريري تقديم التعزية له.

وتجمع بوراك ونانسي عجرم علاقة صداقة قوية، حيث قام الأول بزيارتها مؤخرًا إلى لبنان، وأعدّ الثنائي الطعام في منزل الفنانة، وحرصت الأخيرة على مشاركة الجمهور تلك اللحظات من صور ومقاطع فيديو لهما داخل المنزل.

ونشر بوراك، مقطع فيديو من الزيارة، حيث ظهرت نانسي في استقباله بمنزلها، كما احتفى بابنتيها إيلا وميلا، وطها بعض الأكلات، وانتهى الفيديو بشكره لنانسي على هذه الاستضافة الرائعة، وعلّق بوراك على الفيديو قائلاً: "شو رأيكم الطبخ مع النجمة الكبيرة نانسي عجرم بتطلع أطيب؟".

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كما يحظى بوراك بعلاقة مميزة مع المشاهير عربيًا وعالميًا، ويحرصون على زيارته في مطعمة بتركيا لتناول الأطعمة التي يُحضّرها الشيف بطرق لافتة وجذابة.

يُذكر أن الفنانة الجزائرية منال حدلي نشرت قبل أيام قليلة مقطع فيديو عبر إنستغرام تظهر فيه للمرة الثانية بجانب بوراك خلال زيارتها الثانية لمطعمه بتركيا، حيث ظهرت الفنانة في المرّة الأولى بجانب الشيف، فعرض الأخير الزواج عليها.

وفي سلسلة مقاطع الفيديو التي شاركتها منال، يظهر الشيف التركي وهو يقول: "سألتموني كثيرًا عن موعد زواجي مع منال حدلي، وأنا أقول لكم إنه سيكون قريبًا"، مضيفًا: "أحب الجزائر كثيرًا، وأحب منال" مرددًا الشعار الجزائري المعروف: "وان تو ثري.. فيفا لالجيري"، كما ظهر بوراك وهو يقدم باقةً من الورود لحدلي عند استقباله لها في مطعمه.

وحرصت حدلي على إلغاء خاصية التعليقات على الفيديو، ولم يصدر منها أي توضيح ما إذا كان خبر زواجها من بوراك صحيحًا أم مجرد مزحة للمرة الثانية.