شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد حلمى ومنى زكى يتراقصان على السجادة الحمراء بتوقيع عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم أحمد حلمى فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، احتوى على بعض اللقطات من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 41، وظهر حلمى برفقة زوجته النجمة منى زكى وهما يتراقصان أمام عدسات المهرجان وفى الخلفية أغنية الهضبة عمرو دياب "ومالو" .

من ناحية أخرى كشف الناقد الفنى طارق الشناوي أن النجم أحمد حلمى سيضع تقريبا توقيتا لفيلمه مع زوجته النجمة منى زكى، بعد غياب 16 عاما منذ فيلم "سهر الليالى"، متوقعا أن يقوم حلمى بإخراج الفيلم بنفسه.

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وتابع فى تصريحات تليفزيونية له، أنهم اشتركا سويا فى 3 أفلام قبل ذلك "عمر 2000"، " ليه خلتنى أحبك"، و" سهر الليالى"، لافتا إلى أن الجمهور فى انتظار ظهورهما سويا فى فيلم ثنائى يجمعهما.

آخر الأعمال التى جمعت بين منى وحلمى فيلم "سهر اللليالى" عام 2003 وشارك فى بطولته كل من الفنانة حنان ترك وشريف منير وفتحى عبدالوهاب وخالد أبوالنجا وعلا غانم وجيهان فاضل وانتصار ومن إخراج هانى خليفة .