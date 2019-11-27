دكتورة خلود تقاطع جلسة تصوير لزوجها بسبب الغيرة وتتعرض للانتقادات.. ما فعلته أحدث ضجة

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 11:55 مساءً - ظهرت نجمة المواقع الدكتورة خلود في فيديو أحدث ضجة في أوساط متابعي الحسابات التي استعادته على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت فيه أثناء حضورها جلسة تصوير خاصة بزوجها أمين. وأبدت استياءها وغيرتها بسبب وقوف الأخير وسط عدد من الفتيات الجميلة.



ولم تتردد في مقاطعة التصوير ودفعه إلى الابتعاد عنهن. وقالت إنها لا تقبل بذلك وإن كان الأمر مجرد جلسة تصوير.

وأثار الفيديو موجة من الجدل وتعرضت خلود على إثر انتشاره لموجة انتقادات واسعة. واعتبر الكثير من المتابعين أنها تخطت الحدود بتصرفاتها غير المبررة وتمنى بعضهم أن يتزوج أمين بامرأة اخرى لكي تشعر بالغيرة الحقيقية.

ويشار إلى أن خلود أشعلت المواقع في وقت سابق بعدما نشرت أول فيديو أظهر ملامح توائمها الثلاثة خالد وليان وليليان بشكل واضح حيث أذهلوا الجميع بجمالهم.