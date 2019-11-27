شاهدوا فنانة سورية تحدث صدمة بتغيّر شكلها بعد غياب.. من سمراء إلى شقراء

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 11:55 مساءً - فاجأت الممثلة السورية نظلي الرواس متابعي حسابها على “إنستغرام” بإطلالة مختلفة تماماً عن تلك التي اعتادوها.

وظهرت في صور نشرتها بشعر أشقر وبملامح مختلفة حيث أشار الكثيرون إلى أنهم لم يعرفوها من النظرة الأولى.



وركزت الكثير من التعليقات على لون شعرها حيث رأى بعضهم أنه أضفى عليها الجاذبية فيما أشار بعضهم الآخر إلى أنه لا يليق بها داعين إياها إلى التخلي عنه.

ويشار إلى أن الفنانة أعلنت قبل أيام قيامها بتغيير اللون من خلال صورة نشرتها وعلقت عليها: “استشقرنا. مرسي ع اللوك الجميل الجديد. حبيت”.

وتفاعلت معها عدد من الفنانات منهن ديما الجندي التي علقت: “ما يبلى ننو لابقلك كتير نعيماً”.

وكتبت جيني إسبر: “دخيل الشقار شو هالجمال” فيما كتبت صفاء سلطان: “حبيت نعيماً يا قلبي”.

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