محمد الشرنوبي يقاضي سارة الطباخ

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف حسام لطفي المستشار القانوني للفنان المصري محمد الشرنوبي، بأنه سيقاضي خطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ، بإقامة دعوى محاسبة يطالب فيها بكشف محاسبة كامل عن شراكة موكله مع الشركة.
وأشار لطفي، في تصريحات صحفية، بأن جهود الوساطة التي كانت ستتم بين موكله والمنتجة لم تنجح بسبب رفض سارة المحاسبة وتمسكها بتنفيذ العقد.
الجدير ذكر أن نقابة المهن الموسيقية أوقفت محمد الشرنوبي عن الغناء سابقاً، وذلك بسبب سارة الطباخ التي تقدمت بشكوى ضده نتيجة عدم تنفيذه العقد المتفق بينهما، وطلبت تنفيذ الشرط الجزائي الذي يجبره على دفع غرامة تصل إلى 600 ألف دولار.
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